Travaux de la rue Michael-Faraday à Sainte-Julie dès le début octobre

Crédit photo : Archives

La Ville de Sainte-Julie informe les usagers de la route qu’elle entreprendra le 2 octobre la réfection complète de la rue Michael-Faraday, une artère qui longe l’autoroute 30 et dessert les automobilistes circulant vers ou en provenance de Sainte-Julie, Varennes, Boucherville et Saint-Amable.

Ces travaux consistent principalement en la reconstruction de la chaussée qui présente un état de détérioration avancé et en l’ajout d’accotements asphaltés. Des travaux d’asphaltage seront également réalisés sur les chemins d’Anjou et de Lorraine à Boucherville, ce qui contribuera à l’amélioration générale de ce secteur.

Impacts sur la circulation routière

La rue Michael-Faraday sera complètement fermée à la circulation pendant toute la durée des travaux, c’est-à-dire durant environ huit semaines. L’accès à l’Électrium, le centre d’interprétation de l’électricité d’Hydro-Québec, sera maintenu par la rue Michael-Faraday tandis que l’accès à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) s’effectuera par le boulevard Lionel-Boulet à Varennes. Les détours seront indiqués à l’aide d’une signalisation directionnelle.

Bien que tout soit mis en oeuvre pour réduire les impacts de ces travaux sur la circulation, il est possible que les automobilistes constatent de la congestion sur la montée Sainte-Julie, le chemin de la Belle-Rivière, le chemin de Touraine, les chemins d’Anjou et de Lorraine ainsi que sur le boulevard Lionel-Boulet.