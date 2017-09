Travaux de pavage sur le chemin de la Belle-Rivière à Sainte-Julie

Crédit photo : Archives

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que des travaux de pavage entraîneront la fermeture partielle du chemin de la Belle-Rivière, à Sainte-Julie.

Entrave à la circulation du jeudi 7 septembre au vendredi 22 septembre

Fermeture d’une voie sur le chemin de la Belle Rivière, entre l’autoroute 30 et la route 229 (montée Sainte-Julie).

Les travaux se feront du lundi au jeudi, de 7 h à 17 h. Il est toutefois possible que les travaux se poursuivent le vendredi.

Circulation en alternance avec présence de signaleurs.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés ou prolongés. Pour tous les détails et les mises à jour, nous vous invitons à consulter le Québec 511.