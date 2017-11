Travaux de décontamination des murs prévus au CPE Ses Amis de Boucherville

Après avoir subi une infiltration d’eau, le Centre de la petite enfance Ses Amis situé à Boucherville devra entreprendre des travaux de décontamination au cours des prochaines semaines. L’établissement prévoit aussi remplacer plusieurs fenêtres de l’immeuble qu’il occupe. Le gouvernement du Québec vient de lui accorder une somme de 88 489$ issue de la Subvention pour les projets d’investissement en infrastructure 2017-2018 (SPII) afin de procéder à ces travaux d’envergure.

« Je me réjouis que le CPE Ses Amis reçoive cette aide financière afin d’assurer aux enfants qu’il accueille de continuer d’évoluer dans un milieu de vie sain et sécuritaire. Les familles de notre région peuvent compter sur des services de garde éducatifs de qualité offerts par un personnel qui a à cœur le bien-être des plus jeunes », a soutenu la députée de Laporte Nicole Ménard qui a confirmé l’aide financière accordée au CPE au nom du ministre de la Famille Luc Fortin.

La directrice générale de l’établissement, Carmen Roy, avait déposé cette demande d’aide. « Nous avons récemment constaté de l’infiltration d’eau à plusieurs endroits ainsi que de la moisissure dans le bas de certaines fenêtres. Comme le bien-être des enfants demeure notre priorité absolue, la subvention octroyée par le ministère de la Famille s’avère essentielle pour le CPE. Elle nous assurera d’effectuer les travaux nécessaires à la conservation de l’intégrité de nos installations de Boucherville qui accueillent 130 enfants. »

La somme reçue par le CPE Ses Amis provient d’une aide financière totale de près de 2,5 millions de dollars qui assurera la réalisation de 110 projets en infrastructures à travers le Québec. Cet investissement est consacré à assurer la santé et la sécurité des enfants ainsi que l’intégrité du bâtiment, et à améliorer la qualité, à augmenter la durée de vie ou à accroître le potentiel de service des infrastructures. Les travaux peuvent inclure notamment la réfection de la toiture, le remplacement des portes et fenêtres ou du revêtement extérieur ou encore l’optimisation de l’accès universel des installations.