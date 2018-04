Transport scolaire : un vote à 100 % en faveur d’un nouveau contrat de travail de trois ans

Les parents d’élèves transportés par Autobus Rive-Sud division Sainte-Julie ont poussé un soupir de soulagement au début de la semaine dernière puisqu’après des mois d’incertitude, la grève a été évitée la veille du déclanchement de la grève générale illimitée prévue le lundi 23 avril dernier.

Les employés de Sogesco travaillant pour Autobus Rive-Sud division Sainte-Julie ont voté à 100 % en faveur d’un nouveau contrat de travail, évitant du coup bien des désagréments à la Commission scolaire des Patriotes et surtout à certains parents ainsi qu’à leurs enfants.

Selon l’entente, la nouvelle convention collective comprend notamment des augmentations salariales de 7,5 % réparties sur trois ans, alors que des améliorations en ce qui concerne le mode de rémunération des voyages, ainsi qu’une journée de congé de maladie supplémentaire ont été obtenues.

Rappelons à ce sujet que les conducteurs et conductrices d’autobus scolaires ont des salaires qui varient entre 20 000 $ et 25 000 $ par année. Ce nouveau contrat de travail permettra un certain rattrapage, notamment en ce qui a trait à l’Indice des prix à la consommation et il assurera une certaine quiétude pour les parents dont les enfants utilisent ce transporteur scolaire.

Pour ce qui est des salariés de Sogesco d’Autobus Rive-Sud division Longueuil, ils ont voté à 70 % en faveur d’un nouveau contrat de travail d’une durée de cinq ans, alors qu’ils bénéficieront d’augmentations de salaire de 11,5 % pour toute la durée du contrat. Ils ont également négocié les mêmes améliorations sur le mode de rémunération des voyages et le congé de maladie.

Les débrayages qui étaient prévus le lundi 23 avril auraient perturbé le transport de près de 2 500 élèves aux commissions scolaires Marie-Victorin, des Patriotes et à la CSDM (transport adapté).