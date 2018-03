Le transport scolaire perturbé par des grèves?

Plus de 8 000 élèves répartis dans six commissions scolaires de la Montérégie, de Montréal et de l’ouest de l’île pourraient être touchés par un débrayage, car plusieurs syndicats de chauffeurs d’autobus d’écoliers se sont dotés récemment de mandats de grève, dont notamment Autobus Rive-Sud, division Sainte-Julie.

Selon le syndicat des Teamsters, affilié à la FTQ, cette situation est la conséquence de la faible hausse de 1,43 % de l’enveloppe versée aux commissions scolaires par le gouvernement Couillard pour le transport des élèves. Celle-ci est inférieure à l’indice des prix à la consommation qui était majoré à 1,8 % l’année dernière, et cela a provoqué le mécontentement des quelques 120 travailleurs syndiqués qui gagnent généralement moins de 25 000 $ par année.

« Les offres salariales proposées à tous nos membres ont été très mal accueillies, a expliqué le président de la Section locale 106 des Teamsters, Jean Chartrand, par voie de communiqué. Le gouvernement du Québec devra se pencher sur ce dossier en priorité s’il veut éviter de porter l’odieux du déclenchement de plusieurs grèves qui pourraient paralyser de nombreuses commissions scolaires et perturber les horaires des parents des élèves. »

« Les conditions de travail dans cette industrie sont difficiles: conditions climatiques, état des routes qui laisse à désirer, stress de devoir conduire dans les bouchons de circulation, manque de respect des autres usagers de la route à l’égard des autobus scolaires, comportement des élèves et horaires coupés s’ajoutent à des salaires médiocres. »

Les transporteurs privés se disent pour leur part dans une position inconfortable puisque c’est le gouvernement qui alloue un budget aux commissions scolaires pour le transport qui, par la suite, leur donne des contrats assurer ce service aux élèves.

Au moment d’aller sous presse (le 9 mars), aucun de ces syndicats n’a annoncé qu’il exercerait son mandat de grève.

Sogesco, Autobus Rive-Sud division Longueuil et Autobus Rive-Sud division Sainte-Julie

Commissions scolaires: Marie-Victorin, Des Grandes Seigneuries, Des Patriotes, Montréal (transport adapté)

Écoles: 22 établissements de la Montérégie et trois établissements de Montréal

Villes: Brossard, Saint-Hubert, Longueuil, Greenfield Park, La Prairie, Saint-Lambert, Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Amable et Chambly, Varennes, Beloeil, McMasterville, Saint-Hilaire, Mont-Saint-Bruno, Saint-Basile-le-Grand et Montréal.

Élèves touchés: entre 2 000 et 2 500

Travailleurs: une cinquantaine

(Mention de source : Section locale 106 du Syndicat des Teamsters)