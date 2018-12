Transport gratuit à Contrecoeur pour les jeunes et les aînés

La Ville de Contrecoeur a renouvelé l’entente avec EXO | Réseau de transport métropolitain pour le transport par autobus pour les jeunes de moins de 18 ans et les aînés de 65 ans et plus.

Ainsi, le transport par autobus à l’intérieur des limites du territoire de Contrecœur est gratuit pour ces deux clientèles. Le coût par usagé fixé à la Ville de Contrecœur par le RTM est de 72 $. À noter que des frais de 10 $ sont applicables pour l’obtention du laissez-passer, qui comporte le nom et la photo de la citoyenne ou du citoyen. Ce dernier doit être présenté au conducteur d’autobus à chaque transport et est valide jusqu’au 31 décembre 2019.

Les modalités pour obtenir son laissez-passer sont les suivantes :

– être domicilié à Contrecœur;

– se procurer un laissez-passer (carte) disponible à la réception de la mairie (5000, route Marie-Victorin);

– être âgé de moins de 18 ans (être étudiante, étudiant à temps plein; présenter preuve d’identité – preuve de résidence et d’âge -, une attestation d’études et une photo de format passeport);

OU

– être âgé de 65 ans et plus (fournir une preuve d’âge et une preuve de résidence, par exemple : permis de conduire, bail, compte d’Hydro-Québec, passeport, carte d’assurance-maladie, etc., et fournir une photo de format passeport).

Source : Communiqué Ville de Contrecoeur