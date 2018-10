Transformation numérique 4.0 : le Centre Laurent Beaudoin partenaire de formation avec la communauté d’affaires de la Rive-Sud

Crédit photo : Centre Laurent Beaudoin, UdeS.

Le Centre Laurent Beaudoin (CLB) de l’École de gestion a rassemblé plusieurs gens d’affaires de la Rive-Sud lors de son premier événement CLB « En route vers l’entreprise intelligente ». L’événement, qui se tenait au Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke, était organisé en collaboration avec la Ville de Longueuil et Développement Économique Longueuil (DEL).

Élaine Mosconi, Ph.D, Luis Antonio Santa-Eulalia, Ph.D et Nathalie Cadieux, Ph.D, CRHA, tous professeurs à l’École de gestion, ont présenté les piliers de succès de l’entreprise dans le contexte de la 4e révolution industrielle. Dans une perspective de partage avec la communauté d’affaires, M. Étienne Dallaire, de Ville de Longueuil et M. Pascal Vachon, de Développement économique Longueuil (DEL), ont présenté les projets novateurs qui émanent de l’écosystème d’affaires de la Rive-Sud, en plus d’expliquer la vision municipale de la transformation numérique.

« Le Centre Laurent Beaudoin s’engage à être un partenaire de formation et d’accompagnement pour les cadres, les professionnels et les organisations, et ce, dans tous les domaines de gestion. Cette relation communauté, établissement d’enseignement et acteurs de développement est au cœur du développement et de la transformation des talents. », souligne le professeur Jean-François Lalonde, vice-doyen à la formation exécutive, directeur général du Centre Laurent Beaudoin et secrétaire de l’École de gestion.

(Source : Université de Sherbrooke)