Transcontinental inc. met en place un processus visant la vente de ses journaux locaux et régionaux du Québec et de l’Ontario

Crédit photo : Transcontinental

Transcontinental inc. annonce qu’elle met en place un processus de vente des journaux du Québec et de l’Ontario de TC Media. Le processus de vente, qui s’échelonnera sur une période de plusieurs mois, vise 93 publications locales et régionales et les sites web associés, incluant le journal Métro de Montréal. Les acheteurs potentiels peuvent manifester leur intérêt à participer au processus d’achat à compter d’aujourd’hui. Cette démarche exclut notamment les activités suivantes envers lesquelles la Société réitère son engagement : les marques spécialisées pour les milieux des affaires, de la finance et de la construction, de même que les activités d’édition d’ouvrages pédagogiques de TC Media, ainsi que les activités de distribution réalisées par l’entremise de Publisac et de Targeo au sein de la division de l’impression.

« À la lumière de notre stratégie d’affaires visant la transformation de TC Transcontinental, déjà amorcée, entre autres, avec la vente de nos actifs médias en Saskatchewan en 2016 et de nos propriétés médias de l’Atlantique la semaine dernière, nous avons également procédé à une revue stratégique de nos activités d’édition de journaux locaux au Québec et en Ontario, explique François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. À l’issue de cette analyse qui a été réalisée au cours des derniers mois, nous avons pris la décision de mettre en vente les journaux locaux et régionaux de TC Media. Nous sommes persuadés que la vente de ces actifs à des acteurs locaux représente la meilleure avenue pour contribuer à la pérennité de la presse locale et favoriser une plus grande proximité avec les annonceurs et les communautés desservies. Je tiens à remercier chaleureusement nos employés de leur professionnalisme, la qualité de leur travail jour après jour ainsi que leur résilience dans ce contexte de transition. »

En tant qu’éditeur, imprimeur et distributeur de longue date de journaux locaux et régionaux, TC Transcontinental demeurera engagée au sein de cette industrie. La Société prévoit conclure des ententes avec les acquéreurs potentiels pour ce qui est de l’impression et de la distribution des journaux. Elle demeurera également l’éditrice des journaux qui seraient invendus.

Les titres de TC Media mis en vente sont regroupés en 27 sous-portefeuilles de publications. Sur la Rive-Sud, le groupe de presse possède Le Courrier du Sud, le Brossard Éclair, l’Information d’Affaires Rive-Sud, Le Reflet et le Journal de Chambly.