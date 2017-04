Transaction historique entre Pétromont et la Ville de Varennes

Crédit photo : Ville de Varennes

C’est accompagné de Louis Rail, président de Pétromont, que le maire de Varennes, Martin Damphousse, a annoncé que la Ville s’est porté acquéreur des vastes terrains qui appartenaient à l’industrie Pétromont. Localisés à proximité des réseaux routiers, ferroviaires et maritimes, ces terrains d’une superficie de quinze millions de pieds carrés, seront propices à accueillir une multitude d’industries oeuvrant dans divers secteurs.

« C’est un grand pas de franchi pour dynamiser ce secteur et redévelopper l’ancienne zone pétrochimique faisant partie intégrante de la Zone industrialo-portuaire Contrecoeur-Varennes. Nous réassurons l’avenir économique de Varennes en reprenant ici le modèle de développement du Novoparc qui, depuis 2010, a accueilli plus de cinquante nouveaux projets commerciaux et industriels qui représentent plus de 450 M $ en investissements privés et 2 000 nouveaux emplois », a déclaré le maire Martin Damphousse et ajoutant « Nous sommes déterminés à relever ce défi au cours des prochaines années et plusieurs projets devraient générer des investissements d’au moins 250 M$ à court terme. »

« Pétromont a toujours travaillé en partenariat avec la Ville de Varennes. Il était donc naturel pour nous de vendre nos terrains à la Ville afin de permettre un redéveloppement économique à long terme », a affirmé Louis A. Rail, président de Pétromont.

Par voie de correspondance, la ministre responsable de la région de la Montérégie, Lucie Charlebois a déclaré : « Je me réjouis de cette annonce qui aura un impact important sur le développement économique de la région de la Montérégie. Cette acquisition de terrains permettra à de nombreuses entreprises de venir s’y installer et de créer plusieurs emplois de qualité. La région possède un grand nombre d’avantages économiques, dont la proximité d’infrastructures routières qui permettent le transport de marchandises de manière efficace et je félicite la Ville de Varennes d’exploiter le potentiel à sa portée », a ajouté Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie »

Transport lourd à l’extérieur du centre-ville et de la zone urbaine

Le conseil municipal de Varennes possède une vision à long terme de ce secteur de la Zone industrialo-portuaire. La reconstruction de la montée de la Baronnie, actuellement en cours, sera terminée cette année et reliera l’autoroute 30 et la route 132. Cette artère deviendra l’entrée principale de la zone. Ainsi, le trafic lourd n’aura plus à transiter par le secteur urbanisé, ce qui apportera une plus grande quiétude et une meilleure sécurité aux citoyens.