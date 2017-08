Transaction de 6 M$ entre la Ville de Varennes et l’entreprise Divco

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal est fier d’annoncer une autre bonne nouvelle en matière de développement économique. En effet, la Ville confirme la vente d’un terrain à l’entreprise Divco. D’une superficie totale de deux millions de pieds carrés, il est situé dans la nouvelle zone industrialo-portuaire, soit les anciens terrains de Pétromont. La vente de ce terrain représente des revenus de l’ordre de 6 M$ pour la Ville, soit plus de trois fois sa valeur d’achat.

« Varennes possède l’espace pour stimuler l’activité économique et la création d’emplois. Cette transaction permettra de générer des revenus importants pour la Ville au cours des prochaines années et aura un impact pour maintenir le bas niveau de taxation », affirme le maire Martin Damphousse.

Reconnue dans l’industrie de la construction pour la qualité de ses réalisations avec plus de 50 années d’expérience, DIVCO s’est forgée une solide renommée dans l’est du Canada. Ses nombreux projets d’édifices à bureaux, ses multiples constructions industrielles, institutionnelles et commerciales, ses réalisations dans le domaine du commerce de détail, ainsi que ses travaux majeurs de rénovation et de restauration ont permis à la compagnie de développer son approche unique basée sur la flexibilité, la proactivité et la créativité (Source : www.divco.ca).