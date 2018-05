Trans-Herbe est sacrée Entreprise de l’année lors de la 34 édition des Prix Excellence

Crédit photo : CCIRS

C’est lors d’une soirée empreinte d’émotion et de fierté que les lauréats de la 34e édition du Gala Dominique-Rollin ont été dévoilés à l’Étoile du Quartier DIX30.

Animée de main de maître par Anaïs Favron, les grands honneurs ont été décernés à l’entreprise Trans-Herbe, qui a remporté le prix Entreprise de l’année en plus du prix dans la catégorie « manufacturier et/ou de distribution de 10 millions et plus ».

Les Ambassadeurs de l’Excellence, tout comme les parrains et les partenaires de l’événement, s’entendent pour dire qu’encore une fois, les entreprises sélectionnées témoignent de la qualité exceptionnelle des entreprises d’ici. « Que vous repartiez avec un trophée ou non, vous êtes tous des gagnants, parce que vous contribuez à l’explosion de l’économie de la grande Rive-Sud et au dynamisme économique du Québec », a déclaré Catherine Brault, présidente de la CCIRS. Madame Brault a profité de l’occasion pour présenter et remercier le conseil d’administration de la CCIRS pour son soutien et sa précieuse implication. Tout le conseil d’administration a également tenu à souligner l’excellent travail de la nouvelle directrice générale Stéphanie Brodeur durant sa première année à la barre de la CCIRS.

Le prix Coup de cœur du jury a été décerné à l’entreprise Be One Breed. Le prix Développement durable a, quant à lui, été remis à l’entreprise Éco cuisine Design.

Voici la liste complète des lauréats :

Commerce de détail

 Claude Ste-Marie Sport Exportation

 Simaudio Relève et transfert d’entreprise

 Magnor

Nouvelle entreprise

 Groupe CoreEntreprise de service de moins de 20 employés  La Tablée des chefs

Entreprise de service de 20 employés et plus

 Certex

Entrepreneurs et métiers de la construction

 JCB entrepreneurs généraux

Entreprise manufacturière ou de distribution de 10M $ et plus

 Trans-Herbe

Entreprise manufacturière ou de distribution de moins de 10 M $

 Distribution Axessorize

Innovation et technologies

 Logiag

(Source : CCIRS)