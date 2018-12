Trafic de drogue : douze perquisitions, dont une à Saint-Amable

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a procédé ce matin à douze perquisitions en matière de stupéfiants.

Dès 5 h 00, les policiers ont visité six adresses à Longueuil, deux à Brossard, deux dans l’arrondissement de Saint-Hubert, une à Mascouche, et une à Saint-Amable.

Cinq personnes ont été arrêtées jusqu’à maintenant. Elles ont été rencontrées par les enquêteurs du SPAL au cours de la journée.

Cette opération a nécessité l’implication de 120 policiers. Des policiers de Laval, Roussillon, Châteauguay, de la Régie Intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et de la SQ ont été impliqués lors de ces perquisitions.

Toute personne détenant de l’information sur des activités criminelles commises sur le territoire du SPAL peut contacter la ligne Info-Azimut de façon anonyme au 450 646-8500.