La traditionnelle Guignolée de Varennes se tiendra le dimanche 12 novembre

Crédit photo : Courtoisie

La traditionnelle Guignolée de Varennes est de retour cette année et la population est invitée à faire un don en denrées non périssables ou en argent alors que les nombreux bénévoles sillonneront les rues de Varennes le dimanche 12 novembre prochain. Des élus et des employés municipaux prêteront main forte aux bénévoles et organismes communautaires tout au long de la journée.

Organisée de concert avec les organismes Chevaliers de Colomb, le Club Optimiste, Action bénévole de Varennes et la Ville de Varennes, ce rendez-vous annuel permet d’offrir un répit aux familles moins favorisées.

« Le conseil municipal et les employés de la Ville appuient les organismes communautaires et leurs bénévoles dans cet effort pour venir en aide au plus grand nombre de familles dans le besoin », affirme le maire Martin Damphousse.

Les citoyens qui aimeraient faire un don mais qui seront absents le dimanche 12 novembre sont invités à laisser un sac clairement identifié Guignolée à l’extérieur de leur résidence ou à effectuer leur don directement au supermarché IGA du Carrefour à compter du 1er novembre. Les 4 et 5 novembre, le supermarché IGA offrira aux clients des sacs qui serviront à disposer les denrées pour la cueillette.