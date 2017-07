Sur les traces de Pierre Boucher les 15 et 16 juillet

La Corporation des fêtes 2017 est heureuse de compter parmi les événements de sa programmation les jeux et épreuves « Sur les traces de Pierre Boucher » organisés par les Scouts de Boucherville. Les citoyens sont invités à ces deux après-midi d’activités qui se tiendront au parc de la Mairie de Boucherville les 15 et 16 juillet de 12 h à 17 h.

Au programme

• Camp des éclaireurs

• Jeux et épreuves d’habiletés physiques

• Parcours thématique à la boussole sur la vie et les réalisations de Pierre Boucher

• Grand jeu sur le thème de la Nouvelle-France

• Dégustation de mets inspirés de recettes amérindiennes et de la vie en plein air

• Bricolages thématiques et autres surprises…

• Prix de présence.

Les activités sont gratuites.

Bienvenue à tous!

Renseignements

info@43-scout.ca

info@scouts32.ca

Facebook : Scouts de Boucherville