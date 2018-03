Tout nouveau : de la nage synchronisée

Crédit photo : Martin Trépanier

Des jeunes filles apprennent à danser dans l’eau au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier. Des cours de natation synchronisée sont en effet offerts depuis le début de l’année, et pas par n’importe qui!

Le Club Mustang qui a introduit cette nouvelle activité a fait appel à Isabelle Rampling, double médaillée d’argent des Jeux panaméricains de 2007 et 6e aux Jeux olympiques de 2008 en duo, pour enseigner ce sport aquatique auprès d’une dizaine de jeunes filles.

« Ce nouveau cours a suscité beaucoup d’intérêt, et beaucoup plus que ce que l’on s’y attendait », a spécifié le président du Club de natation Mustang, Martin Trépanier.

Une dizaine de filles âgées de 7 à 13 ans se sont inscrites, et le responsable du club s’attend à recruter de nouveaux élèves d’ici la fin de la session de cours. Ils sont offerts tant aux filles qu’aux garçons, mais pour l’instant, ils sont encore boudés par la gent masculine.

Les samedis après-midi, on peut voir ces petites sirènes s’entraîner auprès par l’ex-olympienne qui est secondée par la nageuse synchronisée Émilie Lussier.

En septembre prochain, le Club Mustang projette mettre sur pied un club des maîtres en natation synchronisée. « Plusieurs personnes d’âge adulte nous ont contactés pour exprimer leur intérêt. Elles souhaitent suivre des cours pour le plaisir, et pas nécessairement pour faire de la compétition », précise M. Trépanier.