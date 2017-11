Tous Patriotes pour la réussite!

Crédit photo : Courtoisie

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) amorce la deuxième phase d’une démarche menant à l’élaboration de son premier Plan d’engagement vers la réussite, soit un outil d’amélioration qui guidera l’organisation pour le futur en cohérence avec les encadrements du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Du 15 novembre au 6 décembre prochain, vous recevrez par courriel une invitation à participer à un sondage en ligne afin de porter un regard sur votre milieu en tant que parent, élève ou membre du personnel de la CSP. Votre opinion est une importante source d’information qui permettra à la CSP de compléter son état de situation en confirmant ses forces et d’identifier les zones d’amélioration à surveiller, soit les enjeux qui seront au cœur de son premier Plan d’engagement vers la réussite.

Pourquoi chercher à s’améliorer?

Les élèves de la CSP réussissent mieux que la moyenne des élèves du réseau public du Québec :

Le résultat moyen en lecture et en écriture des élèves du primaire s’est amélioré depuis 7 ans tant chez les garçons (hausse de 2 %) que chez les filles (hausse de 1,6 %) à chacun des trois cycles

Le taux de diplomation des élèves de la CSP (81,5 %) est nettement supérieur à celui de l’ensemble des élèves du réseau public québécois (73,8 %)

Le taux de décrochage des élèves de la CSP (11,8 %) est nettement inférieur à celui de l’ensemble des élèves du réseau public québécois (16,2 %)

La proportion des élèves HDAA intégrés dans les groupes réguliers de la CSP est supérieure tant au primaire (85,9 %) qu’au secondaire (73,1 %) à celle de l’ensemble des élèves du primaire (83,5 %) et du secondaire (64,8 %) du réseau public québécois

Malgré ces excellents résultats, la CSP est convaincue qu’il est encore possible de faire mieux afin d’augmenter la réussite et la persévérance scolaire de tous ses élèves.