Tournoi de pêche à Verchères pour les 6 à 17 ans

Crédit photo : Courtoisie

Le comité ZIP des seigneuries et la Maison des jeunes de Verchères accueilleront le 10 juin 2018, au Quai fédéral de Verchères, 30 jeunes pour une journée d’initiation à la pêche, dans le cadre d’activités du programme Pêche en herbe.

Grâce à une subvention de la Fondation de la Faune, les participants se verront remettre un ensemble de pêche, un permis de pêche valide jusqu’à leurs 18 ans et auront la possibilité d’assister à une formation de pêche donnée par la ZIP. Ceux et celles ayant reçu cette formation ainsi que l’équipement et le permis les années précédentes doivent par contre apporter avec eux ce matériel pour participer au tournoi.

Les pêcheurs des trois plus gros poissons de l’activité se verront remettre un prix gracieuseté de la ville de Verchères. Également, les participants pourront déguster de délicieux hot dog, vendus au profit de la maison des jeunes de Verchères.

Les places sont limitées !! Les jeunes de 6 à 17 ans désirant s’initier à la pêche doivent s’inscrire à l’avance à la Maison des jeunes de Verchères (41A, montée Calixa-Lavallée à Verchères).

Au plaisir de pêcher avec vous