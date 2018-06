Tournoi de golf de Varennes: un montant record de 171 500 $ remis à la Fondation Véro et Louis!

Crédit photo : Ville de Varennes

Habituellement, le Tournoi de golf de la Ville de Varennes permet d’amasser entre 20 000 $ et 25 000 $ afin de soutenir différents organismes de la municipalité, mais cette année ce montant a littéralement explosé alors que le conseil municipal a remis à la Fondation Véro & Louis un montant record de 171 500 $!

L’invitée d’honneur du souper, Véronique Cloutier, était (presque!) sans voix devant un tel succès puisque les profits de l’événement présenté au Club de golf des Îles de Boucherville le 12 juin dernier serviront à construire la première maison de la fondation à Varennes, c’est-à-dire une résidence qui offrira un milieu de vie sécuritaire et stimulant à des adultes âgés de 21 ans et plus vivant avec un trouble du spectre de l’autisme.

« Nous avons pris la décision de donner au suivant en déployant beaucoup d’efforts pour le bien-être de la population vivant avec des incapacités ou des handicaps. Depuis l’amorce de ce projet, notre collègue conseillère municipale, Brigitte Collin, a été une inspiration pour nous », a mentionné le maire Martin Damphousse.

Dans une vidéo projetée sur grand écran, les 175 convives ont pu découvrir un peu du quotidien de celle qui subvient seule aux besoins de son fils Marc-André, âgé de 28 ans, qui vit avec le spectre de l’autisme. La conseillère a alors expliqué que son fils ne peut vivre seul et qu’il n’a pas conscience du danger. Elle a dit frissonner en pensant à ce qu’il arrivera le jour où elle ne pourra plus prendre soin de lui…

Appelée ensuite à prendre la parole et émue aux larmes, elle a humblement dit qu’elle n’a pas choisi d’être maman d’un enfant autiste, mais elle a remercié chaleureusement ceux qui ont choisi de s’impliquer généreusement pour cette cause car ils lui donnent des ailes!

« Heureusement aujourd’hui, il y a des gens de cœur qui ont décidé d’en faire leur mission. Il y aura un lieu, où peut-être un jour Marc-André sera accueilli, un endroit où il y a de l’amour, des soins, des activités intéressantes et où il vivra son handicap à sa façon et sera compris », a mentionné Mme Collin avant d’avoir une ovation debout.

Pour sa part, Véronique Cloutier a également dévoilé une capsule vidéo qui présente la fondation et montre plusieurs témoignages de parents de jeunes autistes. Elle était tout sourire quand fut venu le temps de remercier les différents partenaires qui ont aidé à la réalisation de ce grand succès.

« Je suis un peu sonnée après avoir vu la vidéo de Brigitte… Ça rejoint exactement pourquoi on s’implique Louis et moi. On a beaucoup cherché une cause pour laquelle on voulait concentrer notre temps et notre énergie et c’est celle-là qui est venue nous chercher. On voulait faire une différence, car il n’y a plus de services pour les enfants autistes après 21 ans. On sent que cette cause est aussi la vôtre! »