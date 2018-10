Tournoi de golf annuel de la mairesse: un montant de 30 700 $ remis aux organismes de Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal de Sainte-Julie a remis hier soir les profits de la 37e édition du tournoi de golf de la mairesse de Sainte-Julie. Le tournoi, qui s’est tenu le 22 mai dernier au Club de golf de la Vallée du Richelieu, a permis de remettre 30 700 $ à 38 organismes julievillois.

« Chaque année, les gens d’affaires et les acteurs de notre milieu se mobilisent pour amasser des sommes importantes qui sont redistribuées aux différents organismes de Sainte-Julie pour les aider à offrir aux citoyens des activités et des services de qualité. J’aimerais d’ailleurs remercier tous les bénévoles qui s’impliquent dans nos organismes et qui contribuent au dynamisme de Sainte-Julie », a précisé la mairesse, Mme Suzanne Roy.

Elle a aussi remercié les golfeurs, les gens d’affaires et les nombreux commanditaires qui rendent possible la tenue de cet événement. Depuis 37 ans, plus de 610 000 $ ont été amassés pour les organismes julievillois.

Liste des organismes qui ont reçu un soutien financier

Alliance Rive-Sud Taekwondo

Association de ringuette de Ste-Julie inc.

Association des propriétaires de chiens

Association du baseball amateur de Sainte-Julie inc.

Association du hockey mineur de Ste-Julie inc.

Carrefour familial Sainte-Julie

Centre de femmes Entre Ailes Ste-Julie

Cercle de fermières

Cercle Marie-Julie des Filles d’Isabelle

Chevaliers de Colomb

Club de patinage artistique de Ste-Julie inc.

Club de pétanque de Sainte-Julie

Club de ski de fond Montéréski

Club de soccer de Sainte-Julie inc.

Club FADOQ Sainte-Julie

Club Lions de Sainte-Julie

Club Optimiste Sainte-Julie

Corps de cadets 3014 régional Marguerite-d’Youville

Corps de tambours et clairons Les Ambassadeurs de la Montérégie

Crossfit M Ste-Julie

Défilé de Noël Ste-Julie

École de karaté Sankudo Sainte-Julie

École Les Dynamix

Groupe Scout de Sainte-Julie

Jardin communautaire Vincent-Provencher

Je bouge avec mon doc

Journée de la famille Sainte-Julie inc.

La Clé des champs Sainte-Julie inc.

La Maison de l’entraide de Ste-Julie inc.

L’Envolée, centre d’action bénévole

Les Fines Lames de Ste-Julie inc.

Maison des jeunes de Sainte-Julie

Parents-Secours

Partajoie Sainte-Julie

Phobies-Zéro

Société de généalogie de La Jemmerais

Symposium Art et Passion Sainte-Julie

Théâtre du Grand Monde