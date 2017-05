Tournoi de Baseball provincial Bantam à Boucherville à la fin juin

Le tournoi de Baseball Provincial Bantam ‘PLAN DE MATCH’ de Boucherville se tiendra du jeudi 22 juin au dimanche,25 juin prochain dans les parcs de Boucherville. L’Organisation Baseball Mineur de Boucherville (OBMB) est fière d’avoir obtenu l’autorisation de Baseball Québec d’organiser ce tournoi majeur dans notre ville.

Durant cet événement de quatre jours, nous recevrons 24 équipes de baseball, c’est-à-dire 300 jeunes âgés entre 13 et 15 ans de calibre Bantam AA, A et B. En tout, c’est plus de 1000 personnes qui sont attendues pour ce tournoi.