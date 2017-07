Tournage au parc Albini-Gemme à Saint-Amable en août prochain

Crédit photo : Courtoisie

Le parc Albini-Gemme de Saint-Amble, situé rue du Marronnier, accueillera du 3 au 25 août 2017, l’équipe de tournage de la nouvelle émission de Canal Vie et Zone 3, La Guerre des Familles : à la conquête d’une maison. Des véhicules motorisés seront présents sur le site pour la durée du tournage qui sera réalisé sur un terrain construit à l’intersection des rues des Pins et des Érables. Le parc Albini-Gemme restera ouvert au public en tout temps.

Zone 3 et Canal Vie ont choisi la Municipalité de Saint-Amable pour lancer leur nouvelle télé-réalité de rénovation La Guerre des familles : à la conquête d’une maison qui fait suite à l’émission Tous pour un chalet. L’émission met en scène 10 couples dans une compétition de rénovation où ils devront réaliser toutes les étapes d’une construction sur une coquille d’une maison. Le couple gagnant remportera la maison et le terrain, et ils deviendront de nouveaux résidents de Saint-Amable. Un cadeau d’une valeur inestimable pour une famille !

L’émission sera diffusée sur Canal Vie durant l’hiver 2018.