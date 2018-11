Théâtre magique de Noël à Verchères

Crédit photo : Courtoisie

Très prochainement, la magie de Noël enchantera petits et grands lors du Spectacle le Théâtre Magique de Noël organisée par la Municipalité de Verchères. Ce divertissement féerique aura lieu au Centre communautaire de Verchères, le samedi 8 décembre 2018 à 11h.

Dans le spectacle du Théâtre Magique, des pièces magiques ont disparu et les lutins ont décidé d’arrêter la fabrication des jouets pour Noël. Le magicien, avec un assistant lutin provenant du public, devra redémarrer la fabrique de jouets du Père Noël. Un spectacle de magie de Noël absurde, drôle, magique pour enchanter toutes les familles et pour faire rêver et rire tous les enfants. Le temps est venu de croire en la magie des magiciens de Noël !

La Municipalité de Verchères invite toutes les familles de sa communauté à assister gratuitement à ce spectacle du temps des Fêtes. Les portent ouvriront dès 10h45 pour accueillir les spectateurs.