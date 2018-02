Le Théâtre du Grand Monde présente Célimène et le Cardinal au profit de la Maison de soins palliatifs Source bleue

Crédit photo : Courtoisie

Le Théâtre du Grand Monde présente Célimène et le Cardinal, une pièce de théâtre de Jacques Rampal qui se veut une suite du Misanthrope de Molière. Le metteur en scène, Serge Allaire, connaît bien l’œuvre puisqu’il l’a déjà montée il y a quinze ans avec sa troupe. « C’est une pièce que j’adore! Moi, je dois dire qu’il faut que ce soit un coup de cœur, car j’investis tellement de temps pour qu’elle prenne vie. Cela fait près d’un an que je suis sur ce projet. Présentement, nous sommes à répéter et je mets beaucoup l’accent sur les répétitions pour que la pièce soit à son mieux, pour que le public l’aime. »

M. Allaire nous a présenté un texte qui résume assez bien le contexte dans lequel se déroule cette fameuse rencontre entre Célimène et le Cardinal.

20 ans ont passé. Alceste retrouve Célimène. Elle était jeune et libre, n’étant ni sous la tutelle d’un père ni sous celle d’un mari et ne cachait rien de son goût du monde, du plaisir et du désir de plaire. Dans la pièce de Rampal, Célimène, mariée et mère de quatre enfants n’a rien perdu de sa liberté de ton. Face à elle, l’ancien amant. Devenu homme d’église, prêt à défendre et à justifier l’institution qui l’a élevé au rang de Cardinal, Alceste a pris goût au pouvoir et au décorum qui l’accompagne. Il s’est retiré du monde, sans doute, mais il occupe une place particulière, puisqu’il est devenu un prélat, respecté et craint, comme l’étaient les hommes d’église au XVIIIe siècle.

Donc, et bien que la pièce présente avant tout les retrouvailles entre les deux amants, elle est aussi l’occasion pour le public de réfléchir au poids de la religion dans la société – hier, aujourd’hui, demain; ailleurs et ici – et aux nombreux interdits combattus et à la vigilance nécessaire toujours. Au-delà de la confrontation, du régal que constituent ces échanges entre un représentant du culte et Célimène, c’est du refus de la soumission qu’il s’agit. Celle attendue, exigée et souvent obtenue de la femme. Célimène questionne avec une finesse et une ironie qui déconcertent son interlocuteur et surtout le heurtent : la liberté de penser qu’elle affiche l’amène à n’excuser aucun des abus commis et à refuser de se laisser entraver par l’approche moralisatrice qu’Alceste tente de lui imposer. Au départ dogmatique, il se révèlera tyrannique. Célimène et le Cardinal propose la confrontation de deux visions du monde incarnées dans deux êtres qui se sont aimés et se croisent à nouveau. C’est un face à face étonnant et qui laisse aussi entrevoir la violence du radicalisme religieux.

Au profit de Source bleue

Ces nombreuses répétitions demandées par le metteur en scène semblent porter leurs fruits puisque, lors du passage de La Relève pour la prise de photos, on a pu vite remarquer que les deux acteurs, Mario-Charles Paris et Josée Dumont, ont l’expérience de la scène et la chimie entre eux est palpable. Il faut dire que Mario-Charles Paris a déjà joué le rôle du Cardinal il y a 15 ans et on sent qu’Alceste a repris vie très rapidement en lui!

Rappelons en terminant que les profits seront remis à la Fondation de la Maison de soins palliatifs Source Bleue.

Célimène et le Cardinal

Les 7, 8, 9 et 10 mars à 20 h à la salle Maurice-Savariaon

2020, rue Borduas à Sainte-Julie

Forfait souper-théâtre offert en collaboration avec le restaurant Matsiro.

Billetterie et information: (514) 347-6733

Pièce: 25$ Forfait souper-théâtre: 55$

(100% du prix du billet de théâtre est remis à la Fondation Source Bleue)

www.facebook/TheatreDuGrandMonde

theatredugrandmonde@hotmail.com