Le Théâtre de la Ville récompensé par un prix RIDEAU

Le Théâtre de la Ville a mérité le prestigieux prix RIDEAU dans la catégorie diffuseur, remis la semaine dernière, lors du gala qui clôturait la 31e édition de la Bourse RIDEAU. Le prix Diffuseur reconnaît l’audace, l’ingéniosité et l’excellence d’un diffuseur de spectacles dans son travail de direction artistique.

La directrice générale du Théâtre de la Ville, Danielle Bilodeau, se réjouit de cette reconnaissance : « C’est un très grand honneur de voir les réalisations de l’équipe du Théâtre de la Ville reconnues par les pairs et rayonner au-delà de nos frontières régionales. Je salue tout particulièrement notre directrice artistique, Anne-Marie Provencher et notre programmatrice Johanne Aubry qui préparent chaque saison avec une attention hors du commun. Cela nous encourage à poursuivre notre mission de proposer aux publics des rencontres fabuleuses avec les artistes et les œuvres. »

Chaque année, lors de la grande fête du milieu de la diffusion des arts de la scène qu’est la Soirée des prix RIDEAU, le Réseau indépendant des diffuseurs d’évènements artistiques unis honore des professionnels qui font preuve d’originalité et de créativité pour qu’artistes et publics se rencontrent. La qualité artistique et la diversité de la programmation ainsi que les retombées auprès des artistes et du public font partie des critères pris en compte.

Le Théâtre de la Ville est d’autant plus fier puisqu’il se voyait remettre, pour une deuxième année consécutive, le prix du diffuseur pluridisciplinaire de l’année au Gala des prix Opus organisé par le Conseil québécois de la musique le 4 février dernier. La constance de l’engagement du TDLV à soutenir la qualité artistique et l’innovation, en plus de la pertinence de ses activités de développement des publics ont été soulignées par le jury. Le Théâtre de la Ville remercie d’ailleurs chaleureusement le public pour sa curiosité et son amour des arts de la scène.

Rappelons que le Théâtre de la Ville est un diffuseur professionnel pluridisciplinaire d’envergure métropolitaine situé sur le campus du Cégep Édouard-Montpetit, à Longueuil. Il se distingue par une proposition artistique novatrice, présentant un large éventail de disciplines en arts de la scène où le théâtre occupe historiquement une place privilégiée. Sa mission est d’offrir à la population de la Rive-Sud une programmation professionnelle d’une grande qualité artistique, riche et variée, de contribuer au développement des publics et au rapprochement avec les artistes, et de soutenir la création artistique professionnelle en arts de la scène. Reconnu comme l’un des principaux leaders de la diffusion pluridisciplinaire sur la Rive-Sud et au Québec, il présente plus de 70 spectacles chaque année incluant un important volet scolaire.

Le Théâtre de la Ville remercie ses principaux partenaires : Ville de Longueuil, Conseil des arts et des lettres du Québec, Patrimoine canadien, ministère de la Culture et des Communications, Conseil des arts du Canada et Pratt & Whitney Canada, commanditaire principal.