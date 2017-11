Le textile au coeur de la nouvelle exposition de la galerie du Café centre d’art

Inspirée par les tissus, l’artiste Sylvie Lajoie utilise divers textiles dans la création de ses oeuvres. Formée en design de mode et en arts visuels, cette jeune femme a réussi à trouver son style à force d’expérimentations et de recherches. Le public peut découvrir son travail à la galerie du Café centre d’art, dans le Vieux-Boucherville. À cette nouvelle exposition intitulée Récupération textile, elle présente une quinzaine d’oeuvres dont la majorité ont été réalisées en 2016 et 2017. « Le tissu est devenu mon médium de prédilection après avoir trouvé un livre d’une artiste qui m’a guidée sur cette voie », explique-t-elle.

Le travail de cette artiste consiste à utiliser des matières et des techniques traditionnelles telles que le matelassage et la courtepointe pour en faire des oeuvres contemporaines. Elle applique notamment différentes techniques telles que la superposition des matières, le transfert de photos sur le textile, l’ajout de peinture acrylique sur le tissu, le traçage et le marquage à l’aiguille. L’intégration de la technique du piqué libre à la machine à coudre lui permet de modeler la surface de ses œuvres. Elle utilise en outre des ouvrages brodés ou crochetés, des tissus d’ameublement, des pièces de literie et des vêtements usagés provenant du recyclage.

Atelier

Le public aura le loisir de participer à un atelier que cette artiste animera à l’occasion du Noël d’antan, le 10 décembre prochain, de 13 h à 17 h. Entrée libre. L’exposition se poursuit jusqu’au 7 janvier 2018.