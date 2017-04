Tests en cours sur le réseau d’eau potable à Sainte-Julie

Crédit photo : iStock

La Ville informe les citoyens qu’elle procédera, jusqu’au 18 avril 2017, à des tests de validation du modèle hydraulique du réseau d’eau potable. Des essais débit-pression et des vérifications de l’état des conduites seront effectués. Ces opérations peuvent entraîner une coloration de l’eau. Si cela se produit, il est conseillé d’ouvrir les robinets d’eau froide et de laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle redevienne incolore. L’eau peut être consommée sans danger.

Pour obtenir plus de renseignements, les citoyens peuvent communiquer avec le service à la clientèle de la Ville de Sainte-Julie au 450 922-7111 ou à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca.