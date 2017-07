La tente gonflable Cosy Bubble : l’expérience unique du prêt-à-camper

Crédit photo : Oriane Wion

L’entreprise bouchervilloise Cosy Bubble a le vent dans les toiles! Après un an et demi d’étude de produit, de conception et de développement, les tentes Cosy Bubble font de plus en plus leur place sur le marché du prêt-à-camper.

Mais qu’est-ce que Cosy Bubble? Ce sont des tentes de camping gonflables. Plus confortables et plus spacieuses qu’une tente traditionnelle, celles-ci s’installent en 10 minutes et n’ont aucune armature. « Parmi les nombreux avantages de nos produits, on retrouve également le fait que nos tentes soient légères et compactes, facilement transportables dans un sac aussi gros qu’une poche de hockey, résistantes au vent et aux intempéries, faibles en consommation d’énergie, conçues avec des matériaux haut de gamme hydrofuge et anti-moisissure, entre autres », d’expliquer Dominique Jutras, vice-président et cofondatrice de Cosy Bubble.

Mme Jutras et son père, Pierre Jutras, concepteur et cofondateur, ont eu l’opportunité de présenter leurs produits à l’émission Les Dragons, le 12 juin dernier. Malgré qu’aucun des entrepreneurs n’ait investi dans leur projet, la visibilité que leur a procurée ce passage télévisé a été bénéfique. « Quelques jours après la diffusion de l’émission, le téléphone a sonné et, aujourd’hui, nous sommes à négocier avec un futur investisseur. C’est très positif pour nous! », de souligner Dominique Jutras.

Le prêt-à-camper pour une nouvelle clientèle

Pour ceux et celles qui n’ont jamais fait de camping, les Cosy Bubble sont une solution idéale, puisque le prêt-à-camper est de plus en plus tendance et qu’il ne nécessite que peu d’installation. « Les Cosy Bubble permettent de cibler une nouvelle clientèle, qui a plus d’argent, qui fréquente habituellement les hôtels lors de ses déplacements et qui est prête à vivre une expérience différente », mentionne l’amoureuse du camping depuis son enfance.

D’ici mars 2018, la compagnie souhaite produire 130 tentes et, d’ici 2022, 5 000. « Le marché québécois étant petit, nous ciblons bien entendu les marchés européens et américains. »

Inspiré par l’Expo 67

La tente gonflable ne date pas d’hier pour Pierre Jutras. Le concepteur et ingénieur en architecture textile s’est inspiré de l’Expo 67 pour créer son premier modèle au début des années 1970. À la base, son projet était de reproduire un habit sphérique telle la Biosphère. Pour réaliser son projet, il a dû préparer sa base en bulle gonflable, qui était utilisée pour camper; de là est revenue, plusieurs années après, l’idée de donner une seconde vie à la bulle gonflable en la transformant en tente!

Les campings de l’Auberge La Salicorne, des Îles-de-la-Madeleine, et Santé Plein Air Pohénégamook, ont été les premiers à tester les tentes Cosy Bubble. « Grâce à ces deux ambassadeurs, nous avons pu améliorer nos produits en fonction des commentaires des usagers, ce qui a été très bénéfique », ajoute Mme Jutras.

L’entreprise, qui reçoit le soutien du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et de la Banque de développement du Canada, a une équipe de deux couturières et est à la recherche de professionnels supplémentaires pour répondre à la demande du marché.

Pour plus d’information sur les modèles Cosy Bubble : www.cosybubble.com.