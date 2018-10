Tentative d’extorsion par courriel dans un commerce de Boucherville

Crédit photo : Ville de Longueuil

Un commerce de la rue Ampère à Boucherville a été victime d’une tentative d’extorsion, hier, rendant la totalité de leur système informatique inutilisable.

Un employé du commerce aurait ouvert une pièce jointe dans un courriel et tout le système informatique aurait été crypté. La totalité de leur système est inutilisable (téléphone et serveur). Les suspects auraient demandé une rançon afin de pouvoir décrypter leur système. Des enquêteurs tenteront de déterminer les circonstances de l’événement.

Le SPAL vous rappelle les conseils de prévention généraux:

· Ne pas ouvrir un courriel contenant un lien et qui vous demande de divulguer des renseignements personnels ou financiers.

· Ne pas payer une dette via les guichets bancaires qui transforment votre argent en BITCOINS.

· Ne jamais donner vos numéros de carte de guichet ou de crédit par téléphone.

· Ne donnez aucune information personnelle, par courriel et message texte.

· Ne pas vous fier au numéro qui apparaît sur l’afficheur de votre téléphone. Les fraudeurs ont des appareils qui leur permettent de faire changer le numéro sur votre afficheur.

· N’oubliez jamais que les fraudeurs sont très persistants et de plus en plus agressifs verbalement. Ils vous font mettre dans un état d’urgence et savent qu’en vous faisant peur, vous allez poser des gestes regrettables que vous n’auriez jamais faits dans un état calme.

· Sachez que votre argent, dans la majorité des cas, ne sera pas récupérable, car il est la plupart du temps transféré outremer.

· Si vous êtes victime de fraude, composez le 911.