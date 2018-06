Tentative d’enlèvement d’un bébé à Longueuil

Une tentative d’enlèvement d’un bébé est survenue vers 15 h 45 sur la rue Marmier, à Longueuil.

Alors qu’une femme promenait son poupon dans une poussette, un homme âgé de plus ou moins 35 ans s’est approché d’eux et a soudainement agrippé le bébé pour essayer de s’en emparer. Heureusement, l’enfant était bien attaché à l’intérieur de sa poussette.

La dame a réussi à repousser le suspect en lui donnant des coups de pied.

Le suspect a pris la fuite sur la rue Dollard en direction du boulevard Desaulniers.

Description

• Homme à la peau blanche âgé d’environ 35 ans, cheveux foncés, coiffé d’une queue de cheval.

• Il portait un short noir ainsi qu’un chandail rouge et une casquette noire.

Si vous avez aperçu cet homme, composez immédiatement le 911