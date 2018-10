Tentative d’enlèvement d’un bébé à Longueuil cet été; la plainte était non fondée

Les conclusions de l’enquête du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) concernant une tentative d’enlèvement d’un bébé survenue cet été indiquent que la plainte était non fondée.

L’histoire qui remonte au 12 juin dernier rapportait qu’un homme de plus ou moins 35 ans s’était approché d’une femme qui promenait son bébé dans une poussette sur la rue Marmier, à Longueuil. Il aurait tenté de lui enlever son enfant, mais n’avait pas réussi, car il était attaché. La dame avait dit avoir réussi à le repousser en lui donnant des coups de pied. Le suspect, avait-elle ajouté, avait pris la fuite sur la rue Dollard en direction du boulevard Desaulniers.

Au terme de son enquête, le SPAL confirme que cette plainte était non fondée et que l’événement ne s’est jamais produit. Aucune accusation ne sera cependant portée contre la dame à l’origine de cette plainte.

Le SPAL dirigera les membres de la famille vers des ressources afin de leur venir en aide.