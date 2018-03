Pour que la télésérie « Fugueuse » ne devienne pas une réalité dans votre quotidien…

Crédit photo : Maude Arsenault pour TVA

Le succès remarquable de la télésérie « Fugueuse » diffusée les lundis sur les ondes de TVA a levé le voile d’une façon souvent dure sur la réalité des jeunes qui sont aspirés inexorablement dans la spirale vertigineuse et dangereuse de l’exploitation sexuelle. Le paradis qu’on leur promet se transforme progressivement en enfer à force de manipulations, de « preuves » d’amour, puis de menaces et de sévices…

Cette série a ouvert les yeux de bien des gens sur une situation bien réelle qui peut toucher toutes les classes de la société et elle a provoqué bien des inquiétudes chez les parents qui réalisent que cela peut aussi toucher leurs enfants…

C’est dans un tel contexte que l’équipe Mobilis du CISSS de la Montérégie-Est, spécialisée dans la connaissance du phénomène de l’exploitation sexuelle, tiendra une rencontre d’information à l’intention des parents afin de les outiller pour dépister et intervenir plus rapidement auprès de leurs jeunes.

Celle-ci aura lieu le jeudi 15 mars prochain, à 19 h, au CISSS de la Montérégie-Est, situé au 575, rue Adoncour à Longueuil, dans la salle T078-T080. Au cours de cette rencontre, on présentera différents sujets pouvant être abordés avec les adolescents et les préadolescents afin de les protéger et prévenir les risques liés à cette problématique.

Il est à noter en terminant que les places limitées, alors une inscription gratuite est obligatoire sur la page www.facebook.com/cisssme, dans la section Événements.

Certains indices peuvent servir d’alerte de la vulnérabilité d’une personne à l’égard de la prostitution. Ces indices varient en fonction de l’âge des victimes, de la qualité des liens avec leur environnement et peuvent aussi s’appliquer à d’autres problématiques.

Si vous constatez qu’une personne proche de vous :

› Adopte un comportement inhabituel, des changements d’humeur extrêmes;

› Possède de l’argent et des biens matériels coûteux dont on ne connaît pas la provenance;

› Consomme de substances illicites et a en sa possession des objets y étant associés;

› Adopte une attitude de confrontation face à l’autorité, donne l’impression de mentir ou de dissimuler quelque chose;

› Change son emploi du temps, s’absente de façon non justifiée à l’école et à la maison, parle d’abandonner le domicile familial pour avoir plus de liberté;

› Adopte une attitude extrêmement discrète, refuse de parler de ses nouvelles fréquentations ou de ses activités;

› Est constamment présent sur les réseaux sociaux et sur des sites internets dont on refuse l’accès à la famille en prenant toujours le soin d’effacer les historiques de navigation;

› Reçoit des appels téléphoniques de la part de personnes étrangères à toute heure de jour et de nuit qui donnent lieu à des absences fréquentes de la maison;

› Semble dans un état de fatigue permanente liée à un nouveau style de vie, porte des traces de violence sur le corps;

› A un horaire atypique;

› A des fréquentations douteuses (cercle d’ami-e-s inconnu)

(Mention de source : Guide d’information destiné aux proches des victimes d’exploitation sexuelle)

Quelques stratégies à mettre en œuvre lorsque des situations d’exploitation sexuelle surviennent

Savoir écouter Écouter sans jugement

Être patient et suivre le rythme des femmes Ne pas hâter, stresser ni presser, savoir respecter le cheminement de chacune

Ne pas imposer de solution Le désir et la volonté de changer doit provenir de la femme victime d’exploitation sexuelle

Soutien dans les démarches Accompagner et soutenir la femme dans sa recherche de solution

Mettre en place des scénarios de protection Prévenir les situations à risques ou potentiellement dangereuses, mettre en place différents scénarios pour s’assurer de la santé et de la sécurité de la femme (protection MST, cours d’autodéfense, liste de contact en cas d’urgence, etc.)

Créer des occasions Partager des moments de plaisir à travers diverses activités

Recréer un réseau autour de la femme Recréer de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances et de nouvelles possibilités

Utiliser différents moyens pour canaliser ses émotions

La méditation, la respiration, l’écriture, la réflexivité (se donner un temps de réflexion avant d’agir) font partie d’une multitude de moyen existant à utiliser pour mieux gérer ses émotions

Se renseigner auprès des ressources dans la communauté

Les ressources existent dans la communauté et elles sont pour la plupart gratuites.

Demander de l’aide représente une force, un atout majeur.

(Mention de source : Guide d’information destiné aux proches des victimes d’exploitation sexuelle)