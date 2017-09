Le technopôle IVÉO accélère le développement du transport intelligent de la Ville de Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Par le biais de l’écosystème d’innovation qu’il a mis en place, le technopôle IVÉO offre à présent à la Ville de Varennes des solutions qui permettront d’offrir à ses citoyens une mobilité toujours plus fluide, plus sécuritaire et plus respectueuse de l’environnement. Donnant un accès facilité à de nombreuses innovations technologiques québécoises, cette entente de partenariat, renouvelable annuellement, permet notamment de déployer sur le territoire de Varennes différents projets pilotes en lien avec le transport intelligent et durable.

« Avec IVÉO, nous souhaitions mettre en valeur très concrètement le savoir-faire québécois en matière de transport intelligent et durable pour aider les villes à faire face à leurs enjeux de mobilité. L’ajout de Varennes, à titre de ville partenaire du technopôle IVÉO, témoigne manifestement de la nécessité de travailler en mode collaboratif pour rendre le transport des villes périphériques plus fluide, plus vert et plus sécuritaire », explique Mme Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil.

Gain d’efficacité

Proposant notamment des innovations relatives à la sécurité des piétons, à la gestion active du déneigement et de la collecte des matières résiduelles, le technopôle IVÉO permet à Varennes de gagner en efficience: « Par le biais du technopôle IVÉO, nous accédons rapidement à un bassin de technologies éprouvées pour améliorer la fluidité de notre transport », explique M. Martin Damphousse, maire de Varennes.

« Je suis très heureux de compter une ville comme celle de Varennes dans le giron des partenaires d’IVÉO. Son dynamisme et sa proactivité permettront de déployer des solutions innovantes qui serviront d’exemples pour de nombreuses villes du Québec, » souligne M. Benoit Balmana, directeur du technopole IVÉO.

À propos d’IVÉO

Le technopôle IVÉO, propulsé par DEL, a pour mission de structurer, mobiliser et appuyer un écosystème d’innovation visant à accélérer le développement et le déploiement de produits, d’applications et de technologies qui permettront de rendre le transport des biens et des personnes plus efficace, plus intelligent et plus durable. Il a pour vision de devenir un écosystème d’innovation de classe mondiale dans le secteur des transports. Pour plus d’information : www.iveo.ca