Tailgate du début de saison réussi malgré la pluie

Crédit photo : Alexis Laflamme

Rafales de Sainte-Julie FU16-AAA

(Communiqué de presse) Pour marquer le début de la saison de son équipe élite féminine, le Club de soccer de Sainte-Julie a organisé un tailgate samedi dernier au parc N.-P.-Lapierre avant la partie opposant les Rafales à l’Avalanche de Brossard.

Malgré la pluie abondante, plus de 150 personnes ont répondu à l’appel et sont venues festoyer avec les joueuses, dont Mario Lemay et Normand Varin, tous les deux conseillers municipaux à la ville de Sainte-Julie.

La partie d’ouverture était précédée par des joutes amicales, de l’animation et des tirages. Cet événement festif aura permis à l’équipe d’amasser 1 200 $. Ce montant permettra aux joueuses élites de participer à des tournois majeurs tout au long de la saison.

Faits saillants de la partie

L’Avalanche de Brossard a remporté la partie 3-2 contre les Rafales. Malgré cette défaite et les conditions climatiques exigeantes, les joueuses de Sainte-Julie ont démontré une grande force de caractère et ont livré une solide performance devant leurs partisans jusqu’à la fin du match. « Les filles ont joué une belle partie. Ce n’est que le début de la saison, nous avons le temps de nous reprendre », a affirmé Jean-Marie Théosmy à la suite de la défaite de son équipe. Le reste de la saison promet pour nos Rafales. Suivez-les tout au long de l’été ! Pour les statistiques de la Ligue de soccer élite du Québec, veuillez cliquer ici.

Source : Club de soccer de Sainte-Julie