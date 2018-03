Un système d’alarme pour les femmes victimes de violence conjugale

Les femmes victimes de violence conjugale de la part d’un conjoint ou d’un ex-conjoint pourront porter sur elles un système d’alarme doté d’un bouton de panique relié à la centrale de police 911.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), la direction de l’IVAC, les maisons d’hébergement Carrefour pour Elle, le Pavillon Marguerite de Champlain et le CAVAC ont signé aujourd’hui le Protocole ISA, (installation de système d’alarme) visant à assurer la sécurité des femmes victimes de violence conjugale.

Dès que celles-ci sentiront leur vie menacée, elles pourront déclencher l’alarme reliée à la centrale de police. Les policiers recevront aussitôt sur les écrans d’ordinateur des autopatrouilles des informations comme l’adresse de la victime, puisqu’elle sera préenregistrée, et des renseignements sur le ou l’ex-conjoint tel que sa description physique, celle de sa voiture, etc.

« Ce protocole nous permettra comme organisation d’intervenir de façon plus efficace auprès des femmes qui auront été préalablement identifiées comme ‘’très à risque’’ par l’un des signataires du protocole. À risques signifie que l’on craint pour leur sécurité et que leur conjoint ou ex-conjoint ne respecte pas leurs conditions de libération», a expliqué le directeur du SPAL, Fady Dagher.

« Elles porteront l’appareil sur elle, et elles pourront appuyer sur le bouton dès qu’elles se sentiront menacées. Cela aura pour effet d’augmenter leur sentiment de sécurité», a pour sa part mentionné l’agente préventionniste du SPAL, Josée Gagné.

Les services de police de la Communauté métropolitaine de Montréal, de Laval et de Gatineau ont mis en place le Protocole ISA il y a quelques années déjà. De cinq à sept femmes du territoire du SPAL devraient bientôt en bénéficier.

La violence conjugale frappe aussi à Boucherville, mais moins

Le SPAL a enregistré en 2017, 1060 infractions contre la personne commises dans un contexte conjugal sur l’ensemble de son territoire. Dans 54 % des cas, l’auteur est le conjoint(e), et 36 % l’ex-conjoint(e). 75 % des victimes sont des femmes, et 77 % d’entre elles sont âgées entre 18 et 44 ans.

Sur le territoire de Boucherville, les interventions des policiers pour des problèmes de violence conjugale sont faibles par rapport à l’ensemble du territoire du SPAL. En 2017, les policiers sont intervenus dans 22 cas, 27 en 2016, 41 en 2015, 28 en 2014, 34 en 2013 et 15 en 2012.

Le Carrefour pour Elle, un des partenaires du Protocole ISA, héberge chaque année, en moyenne 115 femmes victimes de violence conjugale et autant d’enfants, pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois.

En 2017, deux résidentes de Boucherville ont été hébergées, 14 ont reçu des services externes de l’organisme, et six femmes ont été référées par les policiers.

Les objectifs du programme