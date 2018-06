Symposium, un fleuve de couleurs: une première édition appréciée des résidents et des visiteurs

Crédit photo : Courtoisie

Les 26 et 27 mai derniers s’est tenu au parc Cartier-Richard de Contrecoeur le Symposium, un fleuve de couleurs. 33 artistes peintres et 1 sculpteurs ont exposé leurs œuvres à l’occasion de la première édition de ce grand rendez-vous d’artistes, le tout, dans un décor bucolique saisissant. Initié par une résidente de Contrecœur, Mme Lyse Jussaume (artiste peintre de Contrecoeur) qui s’est associée avec Culture C pour organiser ensemble ce merveilleux projet culturel et combiné à l’appui financier de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur ont fait en sorte que ce projet s’est positionné déjà à sa première édition comme un incontournable culturel pour la région.

Selon Lyse Jussaume, artiste locale: « le Symposium a créé un engouement quasi instantané auprès des artistes des quatre coins du Québec. Nous avons mis toutes les chances de notre côté en choisissant un cadre d’exposition enchanteur, au centre de la ville de Contrecœur, un lieu riche de paysages et d’histoire et situé directement sur les rives du fleuve Saint-Laurent ». Selon Mme Jussaume, plusieurs œuvres des artistes ont trouvé preneur durant la fin de semaine.

« L’offre culturelle de Culture C se renouvelle constamment et cette proposition s’est ajoutée à notre programmation culturelle cette année grâce à la généreuse collaboration de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecoeur. Nous devrons redoubler d’efforts pour trouver le financement nécessaire pour éventuellement présenter une 2e édition de cet événement culturel qui positionne Contrecoeur sur la scène culturelle locale» a affirmé M. Guillaume Ducharme Désilets, président du conseil d’administration de Culture C.

« Dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de Contrecœur, notre comité s’est donné comme mission de proposer une programmation diversifiée autant sportive que festive, historique ou culturelle. Nous sommes satisfaits de cet événement qui constitue un des événements phares en matière culturelle dans notre programmation. Nous avons atteint notre objectif de faire découvrir ce type d’activité à plusieurs résidents de Contrecoeur » a pour sa part dit M. René Laprade, président du conseil d’administration de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur.

Au sujet du 350e anniversaire de Contrecœur

Les fêtes du 350e anniversaire sont rendues possibles grâce à un comité de bénévoles, une série d’organismes locaux dynamiques et à la contribution de la Ville de Contrecœur, ArcelorMittal et Grantech partenaires principaux, Patrimoine canadien, Caisse Desjardins de Contrecœur-Verchères, le journal La Relève, le Syndicat des Métallos/Fonds de solidarité du Québec FTQ ainsi que plusieurs autres partenaires. La programmation des activités est disponible sur le site Internet de la Corporation à l’adresse http://350contrecoeur.ca/programmation/. Il est aussi possible de s’abonner au fil d’information sur Facebook : https://www.facebook.com/350Contrecoeur/

Au sujet de Culture C

Culture C est un organisme à but non lucratif dont la mission est de réaliser, animer et développer une offre culturelle axée sur la démocratisation, la participation universelle et la médiation culturelle. La grande majorité de ses activités s’articule autour de la Maison Lenoblet-du-Plessis, siège social de l’organisme et principal lieu de diffusion. Riche d’une expérience de plus de trente ans dans la réalisation d’expositions, l’interprétation du patrimoine et l’organisation d’activités diverses, Culture C propose une programmation culturelle à l’année en plus d’assurer la gestion d’une boutique offrant les créations de près d’une trentaine d’artistes et d’artisans de la région.