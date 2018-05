Le Symposium Art & Passion Sainte-Julie de retour du 1er au 3 juin 2018 au coeur du Vieux-Village

Crédit photo : Courtoisie

L’organisation du symposium de peinture et de sculpture Art et passion de Sainte-Julie a dévoilé aujourd’hui la programmation de la prochaine édition qui se déroulera du 1er au 3 juin 2018. Une trentaine d’artistes provenant de Sainte-Julie et d’ailleurs feront découvrir leur passion aux visiteurs dans le stationnement de l’église, au coeur du Vieux-Village.

« La fin de semaine où se déroule le symposium marque le début de la saison estivale dans le Vieux-Village, un lieu de rencontre unique pour les Julievilloises et Julievillois. J’invite les petits et grands à profiter de cet événement pour découvrir nos artistes locaux », a précisé la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Sous le thème de l’abstrait au réalisme, les artistes feront découvrir au public l’immense diversité artistique, dans une ambiance d’atelier favorisant les rencontres avec les visiteurs. Pour l’occasion, plusieurs activités sont prévues :

• Une conférence sur l’histoire de l’art à l’école secondaire (L’art vivant!)

• Un projet artistique avec les élèves d’écoles primaires (environ 120 participants)

• Pour les artistes en herbe, une exposition originale « sur corde à linge »

• Pour les visiteurs, un feuillet interactif pour s’amuser à reconnaître les styles artistiques

• Une exposition présymposium à la bibliothèque de Sainte-Julie

• Une visite des écoles le 1er juin à 10 h

« La mission du Symposium Art & Passion Sainte-Julie repose sur trois piliers : la diffusion de l’art pictural et de la sculpture, la diversité culturelle et artistique ainsi que l’aspect pédagogique. Nous invitons tous les citoyens à découvrir l’art sous toutes ses formes », a poursuivi la présidente du symposium, Mme Francine Leroux.

Au terme du symposium, quatre prix seront remis : le Prix du jury, le Prix du public, le Choix des ados et le Prix par les pairs. Tous les détails sont disponibles sur le site Web artetpassionsaintejulie.com.