Sylvie Parent réclame des investissements pour Longueuil et la Rive-Sud

Bien qu’elle accueille favorablement l’annonce d’investissements de près de 4 milliards de dollars pour prolonger la ligne bleue du métro de Montréal, Sylvie Parent considère toutefois que le gouvernement doit maintenir le cap concernant l’extension de la ligne jaune à Longueuil. Pour la mairesse, le prochain grand projet de transport collectif métropolitain devra impérativement combler les besoins criants de la Rive-Sud en matière de transport collectif.

« Un demi-siècle après l’inauguration de la station de métro à Longueuil, il est plus que temps que le gouvernement prenne des engagements fermes quant au prolongement futur du métro et à la consolidation du réseau de transport collectif desservant Longueuil et la région », a déclaré madame Parent.

Maintenir le rythme des investissements

Selon la mairesse de Longueuil, la grande région métropolitaine doit se réjouir des investissements de l’ordre de 10 milliards de dollars annoncés depuis deux ans en matière de transport collectif avec la mise en place du REM dans l’axe du pont Champlain et le prolongement de la ligne bleue. Elle souligne par ailleurs l’importance de maintenir la cadence et elle invite le gouvernement à s’engager dès maintenant à poursuivre ses investissements en transport durable au cours des prochaines années.

« Le transport collectif étant maintenant devenu une priorité incontournable, il est essentiel que d’autres grands projets, tels que le prolongement de la ligne jaune du métro à Longueuil, soient mis en oeuvre rapidement afin de compléter l’offre en matière de mobilité et de transport dans la grande région de Montréal et de mieux desservir les citoyens », a précisé Sylvie Parent.

Une approche visionnaire pour Longueuil

Dans le cadre de la vision du centre-ville mise de l’avant par l’administration Parent, Longueuil prône l’implantation de mesures structurantes telles que l’ajout de deux nouvelles stations de métro pour desservir le secteur Longue-Rive et le Pôle Roland-Therrien, ainsi que la mise en place d’une liaison de type « tramway » dans l’axe du boulevard Taschereau.

« D’ici les 15 prochaines années, le centre-ville de Longueuil et le Pôle Roland-Therrien accueilleront 14 500 unités d’habitation additionnelles, des espaces de bureaux ainsi que des commerces de détail. Cette densification du territoire nécessite une meilleure desserte en transport collectif de manière à mettre un frein à la croissance du nombre d’automobilistes sur nos routes et nos rues locales », ajoute la mairesse.

Un plan intégré pour la région métropolitaine

Maintenant que le prolongement de la ligne bleue est acquis, la mairesse Parent estime, plus que jamais, qu’il est nécessaire que la planification des grands chantiers à venir se fasse de manière concertée et intégrée.

« Le transport collectif dans la grande région métropolitaine est un enjeu trop important pour faire l’objet de querelles de clocher et de jeux politiques. Les besoins de Laval et de Longueuil sont aussi importants les uns que les autres et ceux-ci peuvent parfaitement être considérés dans le cadre d’une même démarche », a conclu la mairesse.

(Source : Ville de Longueuil)