Sylvie Parent élue à la tête d’Action Longueuil

La conseillère municipale Sylvie Parent est devenue la nouvelle cheffe d’Action Longueuil après avoir récolté 53% de l’appui des personnes ayant voté le dimanche 9 avril. Plus de 500 personnes s’étaient déplacées pour exprimer leur choix. Mme Parent n’avait qu’une seule adversaire, la conseillère Josée Latendresse. Elle assumera la succession de la mairesse Caroline St-Hilaire qui terminera son mandat en novembre prochain.

Lors d’une allocution devant ses supporteurs, la nouvelle cheffe a annoncé ses couleurs pour la prochaine campagne électorale. «Cette course à la chefferie a clairement démontré tout le potentiel organisationnel et d’idées qui habite notre parti. Nous avons tous les mêmes objectifs et partageons les mêmes valeurs de démocratie, de transparence, d’intégrité et d’équité. L’expérience des huit dernières années et les projets que notre équipe a initiés démontrent que notre parti est résolument tourné vers l’avenir et surtout bien connecté avec la population de Longueuil», a soutenu la politicienne.

Dans le même ordre d’idée, Mme Parent a ajouté qu’elle demandera à l’exécutif du parti Action Longueuil de tenir rapidement une rencontre d’orientation avec les membres afin de jeter les grandes bases de ce qui constituera les principaux éléments de la plate-forme électorale de cette formation politique.