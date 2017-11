Sylvie Parent d’Action Longueuil élue mairesse avec une majorité très mince

Crédit photo : Radio-Canada

Au terme d’une lutte serrée, la chef d’Action Longueuil, Sylvie Parent, a finalement été élue de justesse à la mairie de Longueuil avec seulement cinq de ses candidats aux postes de conseillers municipaux dimanche dernier. La nouvelle mairesse a emporté l’élection avec seulement 118 voix contre sa plus proche adversaire. Josée Latendresse. Mme Parent a récolté 42,7% de l’appui populaire contre 42,5% pour Mme Latendresse. La troisième candidate dans la course, Sadia Groguhé, n’a reçu que 14,7% des voix. La présidente d’élection de la Ville de Longueuil, Me Annie Bouchard, a confirmé que 33,1 % des 180 115 électeurs inscrits sur la liste électorale ont exercé leur droit de vote, comparativement à 34 % en 2013.

« C’est avec une grande émotion que je m’adresse aux électeurs afin de les remercier d’avoir choisi Action Longueuil et de m’avoir fait confiance pour occuper la charge de mairesse de Longueuil. Merci de nous dire, par l’expression de votre vote : on continue », a mentionné Sylvie Parent devant ses supporteurs. Du même souffle, elle a lancé un message aux autres élus qui formeront l’opposition majoritaire au conseil municipal : «Nous avons l’obligation de travailler ensemble pour faire avancer Longueuil. C’est ce à quoi s’attend la population et à cet égard, nous avons non seulement une grande responsabilité, mais aussi une obligation de résultats. C’est pourquoi, je vous le dis, j’ai bien l’intention d’être la mairesse de tous les Longueuillois.»

Les cinq autres candidats élus d’Action Longueuil regroupent Colette Éthier, Éric Beaulieu, Éric Bouchard, Monique Bastien et Tommy Théberge.