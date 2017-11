Suzanne Roy et Martin Damphousse complètent leur équipes

Crédit photo : Courtoisie

À Sainte-Julie, Varennes et Verchères, les maires de ces municipalités avaient été réélus sans opposition il y a plusieurs semaines, mais quelques postes de conseillers devaient être comblés. Au terme du scrutin du 5 novembre, Suzanne Roy et Martin Damphousse ont pu compléter leur équipe respective au sein du conseil municipal.

À Sainte-Julie, les candidats de la Voix des citoyens/Équipe Suzanne Roy, Claude Dalpé et Nicole Marchand, ont été élus respectivement dans le district de la Vallée (3) et le Rucher (4). Claude Dalpé a récolté 714 votes comparativement à 65 pour le candidat indépendant, Étienne Régimbald. Pour sa part, Nicole Marchand a été réélue avec 753 votes, devant le candidat indépendant, Yann Marcotte, qui a reçu 382 voix.

À Varennes, un seul poste était à combler, soit dans le district 1 et le représentant du Parti Durable/Équipe Damphousse, Marc-André Savaria, l’a emporté par 689 voix sur la candidate indépendante, Marie-Ève Dulude, qui a obtenu 289 votes pour sa part.

À Verchères, trois nouveaux élus ont fait leur entrée au conseil municipal, soit Benoit Marotte, qui l’a emporté par 13 voix seulement sur Micheline Lagarde dans le district 1; Carole Boisvert (39,04 %des suffrages), qui est sortie victorieuse d’une lutte à cinq dans le quartier 2 et, finalement, Jarrod Gosselin (62,64 % des votes) a devancé le conseiller sortant Luc Fortin (37,36 % des votes).

Verchères

District 1

Benoit Marotte 165 votes 52,05 %

Micheline Lagarde 152 votes 47,95 %

District 2

Carole Boisvert 114 votes 39,04 %

André Dansereau (Sortant de ce poste) 61 votes 20,89 %

Denis Duhalde 51 votes 17,47 %

Michèle Tremblay (Sortante d’un autre poste) 40 votes 13,70 %

Michèle Couture 26 votes 8,90 %

District 3

Jarrod Gosselin 218 votes 62,64 %

Luc Fortin (Sortant de ce poste) 130 votes 37,36 %