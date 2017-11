Suzanne Roy élue à la préfecture de la MRC de Marguerite-D’Youville

Crédit photo : Courtoisie

À la suite des récentes élections municipales, le conseil de la MRC de Marguerite-D’Youville s’est réuni pour une première fois, le 15 novembre dernier. Lors de cette rencontre, Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie, a été élue préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville. Pour sa part, M. Daniel Plouffe, maire de Calixa-Lavallée, a été nommé préfet-adjoint. Le conseil de la MRC accueillait également deux nouveaux maires, soit Mme Maud Allaire, mairesse de Contrecœur, et M. Stéphane Williams, maire de Saint-Amable.

En plus de ses nouvelles fonctions de préfet-adjoint, M. Daniel Plouffe, qui en est à son deuxième mandat en tant que maire de Calixa-Lavallée, sera membre du comité exécutif de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, du comité de gestion des cours d’eau et du comité sécurité incendie.

La nouvelle mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire, est nommée vice-présidente de la commission de développement économique de la MRC. Elle prendra part également aux travaux de différents comités dont le comité exécutif de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, le comité de gestion des matières résiduelles, le comité de sécurité incendie, le comité consultatif agricole et le comité conjoint de communication des MRC de Marguerite-D’Youville et de La Vallée-du-Richelieu.

Un autre nouveau venu au conseil, M. Stéphane Williams, maire de Saint-Amable, siègera au conseil d’administration de la Société d’économie mixte de l’Est de la Couronne Sud (SÉMECS) ainsi qu’au comité consultatif agricole, au comité de gestion des cours d’eau et au comité conjoint de communication des MRC de Marguerite-D’Youville et de La Vallée-du-Richelieu.

Madame Suzanne Roy, élue pour un quatrième mandat à la tête de la Ville de Sainte-Julie, collaborera aux activités du comité de gestion des matières résiduelles et du comité de sécurité incendie, en plus de s’acquitter de ses fonctions de préfet.

M. Martin Damphousse, réélu pour un troisième mandat en tant que maire de Varennes, représentera la MRC de Marguerite-D’Youville au conseil d’administration de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). En plus de continuer d’agir comme président de la Société d’Économie Mixte de l’Est de la Couronne Sud (SÉMECS), il coprésidera la commission de développement économique de la MRC.

M. Alexandre Bélisle, également réélu maire de Verchères pour une troisième fois, conserve le rôle de président du comité consultatif agricole. Il coprésidera également la commission de développement économique de la MRC en plus de participer aux travaux du comité de gestion des cours d’eau, du comité de gestion des matières résiduelles ainsi que du comité conjoint de communication des MRC de Marguerite-D’Youville et de La Vallée-du-Richelieu.