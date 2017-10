Suzanne Pineault, médaillée d’or en course aux Jeux de la FADOQ

La course à pied fait partie de sa vie depuis son adolescence et elle n’envisage pas de ranger ses espadrilles, tant qu’elle sera en forme. La coureuse Suzanne Pineault vient de mettre la main sur la médaille d’or à la finale des Jeux FADOQ (Fédération de l’âge d’or du Québec) qui se tenait à Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, du 12 au 14 septembre dernier.

Passionnée d’activités physiques, la Bouchervilloise de 64 ans court davantage pour son plaisir personnel que pour collectionner les médailles. Mais elle ne cache pas sa joie d’avoir réalisé son meilleur temps à vie lors de sa participation à ces jeux. Elle a couru le circuit de 5 km en 28 minutes et 30 secondes.

« Je suis surprise, car j’ai beaucoup plus d’endurance que de vitesse », exprime la retraitée qui vient en plus d’obtenir son laissez-passer pour les Jeux du Canada 55+ qui se tiendront en 2018 à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Mme Pineault a intégré depuis longtemps la pratique d’activités physiques à son mode de vie; de la course qu’elle a commencé à pratiquer toute jeune, à la natation et au vélo. « J’ai toujours fait de l’exercice parce que j’aime ça, pour la forme et également pour le côté social, car ça nous permet de rencontrer des gens. L’ambiance aux jeux de la FADOQ était d’ailleurs vraiment agréable. Il y avait quelque chose de joyeux et tout le monde s’encourageait.» 1500 personnes ont pris part à cet événement dans 14 disciplines différentes.

Mme Pineault court de quatre à cinq fois par semaine. Son fils Pierre-Luc Garon dit d’ailleurs de sa mère qu’« elle a toujours été un modèle en ce qui a trait à mener un mode de vie actif. » « Je grouille pour ne pas rouiller, dit-elle en riant, et j’ai une bonne santé. Mon médecin m’a dit que j’étais partie pour vivre jusqu’à 100 ans. »

La boomeuse a quelques marathons à son actif, dont celui de Montréal, de Lévis-Québec, de Rimouski, et les triathlons de Saint-Gabriel-de-Brandon et celui de Boucherville, qui se tenait le 1er octobre dernier.