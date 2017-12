Suzanne Dansereau cause une surprise et se porte candidate de la CAQ dans Verchères

La « retraite » aura été de très courte durée pour l’ancienne mairesse de Contrecoeur, Suzanne Dansereau, puisqu’elle a confirmé le 4 décembre dernier qu’elle portera les couleurs de la Coalition Avenir Québec (CAQ) lors des prochaines élections provinciales dans la circonscription de Verchères, alors qu’elle affrontera notamment le député péquiste, Stéphane Bergeron.

Le chef de la CAQ, François Legault, était présent au centre multifonctionnel de la municipalité pour cette annonce qui en a pris plus d’un de court. « Suzanne a été mairesse de Contrecoeur pendant 16 ans. Elle a réalisé plusieurs améliorations concrètes. Elle a contribué à l’agrandissement du réseau de pistes cyclables, à l’enfouissement des fils sur la 132, à la construction de la promenade sur pilotis et la liste est longue. »

« Son cheval de bataille est maintenant le développement d’un pôle logistique et industriel à Contrecoeur. Avec des projets comme celui de Contrecoeur, un gouvernement de la CAQ créera des emplois mieux payés. Suzanne est une leader. Je compte beaucoup sur elle », a lancé M. Legault.

Il a rappelé que ce grand projet, qui se greffe à l’agrandissement des installations du port de Montréal à Contrecoeur, devrait créer 4 000 emplois durant sa seule construction et que son fonctionnement devrait mobiliser près de 1 000 travailleurs par la suite. François Legault a ajouté que, sur un horizon de 10 ans, les prévisions font état de 25 000 emplois au total.

« Malheureusement, ce projet n’avance pas assez vite! (…) Au moment où l’on se parle, pas un emploi n’a été créé. Il n’y a pas de leadership dans ce dossier; Investissement Québec n’est pas encore prêt! Il faut arrêter de tourner en rond! Ce projet d’avenir, qui sera bon pour Verchères, la Montérégie et même le Québec, a besoin d’un leader et je ne vois pas de meilleur leader que Suzanne Dansereau! »

À cœur vaillant…

« C’est un grand jour pour moi et je souhaite que ce soit un grand jour également pour la population de la circonscription de Verchères, a déclaré d’entrée de jeu la candidate. Je suis convaincue que la CAQ peut faire mieux pour les Québécoises et Québécois. (…) Le parti veut notamment diminuer le fardeau fiscal et pour préparer l’avenir, il peut compter sur une vraie député qui a plus de 20 années d’expérience en politique; à l’écoute de sa population; qui a été mairesse et préfet, alors je connais bien le territoire! »

En entrevue, Mme Dansereau a avoué qu’elle avait voté pour la CAQ aux dernières élections provinciales. « Ça répondait plus à mes aspirations. Et pour ce qui est du projet de la Stratégie maritime du Québec mis de l’avant par les libéraux, moi je dois dire que j’avais lu le livre de François Legault, Projet Saint-Laurent, et c’est ce que l’on retrouve dans le livre… »

Elle avait pris sa décision il y a plusieurs mois de ne pas se représenter pour un cinquième mandat à la mairie de Contrecoeur, mais… « J’ai été approchée au début de l’été par François Legault et j’ai pris ma décision de me lancer au début de septembre. »

Lorsque Suzanne Dansereau a terminé son allocution, elle a rappelé la devise de la Ville de Contrecoeur : « À cœur vaillant, rien d’impossible! »

Les élections risquent donc d’être fort suivies dans Verchères!