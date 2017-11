Survol de 50 années de présence des journaux locaux à Boucherville

La soirée « 50 ans de journaux hebdomadaires à Boucherville » a attiré quelque 150 personnes au centre multifonctionnel le dimanche 19 novembre dernier. Cette conférence animée par l’éditeur du journal La Relève, Charles Desmarteau et le publicitaire Alain Tardy a permis de jeter un regard sur un vaste éventail de faits et gestes des 50 dernières années en plus de mettre en lumière des personnalités publiques qui ont marqué l’actualité à Boucherville. Cette activité s’est tenue sous la houlette de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville.

« Nous ne pouvions pas terminer l’année du 350e anniversaire sans parler des médias. Nous allons célébrer un travail exceptionnel, un héritage journalistique à travers 10 thèmes pour donner un aperçu de la société durant les 50 dernières années », a signalé au passage, en guise d’introduction à cette rencontre, la présidente de la Corporation, Florence Junca Adenot.

Les spectateurs ont assisté à un exposé des deux conférenciers qui à tour de rôle présentaient des pages couvertures marquantes des hebdomadaires La Seigneurie et La Relève tout en remémorant les activités auxquelles elles référaient. La formule mise de l’avant a consisté en un condensé très serré de nouvelles des diverses décennies. Ces éléments d’information ont rappelé des souvenirs aux plus âgés dans la salle tandis que pour les générations plus jeunes, ce fut en quelque sorte un petit cours d’histoire locale en accéléré. La présentation a duré près de deux heures.

Les 10 thèmes abordés au cours de la soirée regroupaient les fêtes du 300e, 325e et 350e de Boucherville, les grands bâtisseurs dans la municipalité, le développement résidentiel et commercial sur le territoire, le parc industriel, les personnalités publiques ayant marqué l’actualité, les infrastructures principales, le patrimoine urbain, les « sagas » bouchervilloises, les grands disparus de même que les récompenses et honneurs associés à Boucherville.

Pour préparer cet exposé, les conférenciers se sont livrés à un exercice titanesque : ils ont passé en revue les premières pages des 4050 éditions publiées au fil des ans des journaux La Seigneurie et La Relève. Un travail de moine pour effectuer le choix des pages un retenues pour les besoins de la cause. Le public a eu son mot à dire en déterminant les premières pages « coup de coeur ». Le choix final s’est arrêté sur les thèmes suivants : l’ouverture du pont tunnel Louis-H.-LaFontaine (éd. du 13 mars 1967), un hommage à Ronald Beaupré, directeur général de la Ville de Boucherville de 1965 à 1991 (éd. du 23 novembre 1991) et Boucherville quitte Longueuil (le 24 juin 2004). Sans surprise, le plus haut score en nombre de votes a été attribué au thème portant sur la défusion.

Le maire de Boucherville, Jean Martel, a rendu hommage à Charles Desmarteau père pour avoir été l’instigateur du lancement du premier hebdo à Boucherville dans les années ’60 (La Seigneurie). Le même homme a été à l’origine de La Relève en 1987. M. Martel a également souhaité longue vie à La Relève.