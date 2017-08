Surboum : l’Italie et l’Irlande décrochent le Trophée du maire

Boucherville était soccer le week-end dernier alors que se tenait la grande Surboum. Cet événement qui clôture la saison de soccer dans le secteur récréatif permet aux joueurs âgés de 4 à 20 ans de jouer sous forme de tournoi.

Une centaine d’équipes ont monopolisé les terrains de jeux de la ville alors que des jeux d’animation avaient également pris place au parc de la Rivière-aux-Pins où les équipes gagnantes étaient invitées à monter sur le podium.

Une pluie de médailles ont ainsi été décernées aux joueurs des équipes gagnantes des différentes catégories, alors que le Trophée du maire a été décerné aux équipes gagnantes des catégories U20 filles, et U18 garçons.

Lors d’un match très serré les opposant à l’Espagne, les filles de l’Italie ont mérité l’or et le Trophée du maire. Chez les garçons, l’Irlande a remporté le trophée du maire.

Boucherville compte environ 2700 joueurs, faisant du soccer le sport le plus pratiqué ici.