Supplément de revenu garanti : le Canada maintient nos aîné(e)s dans une pauvreté intolérable!

Crédit photo : iStock

Le chef parlementaire du Bloc Québécois, Xavier Barsalou-Duval, accuse le gouvernement canadien de maintenir sciemment des milliers d’aîné(e)s dans une pauvreté intolérable.

Deux ans après l’annonce de l’inscription automatique au supplément de revenu garanti (SRG), non seulement celle-ci n’est accessible qu’à une partie des aîné(e)s mais, pire encore, les délais de traitement pour les demandes initiales sont de plus de 12 semaines et peuvent dépasser les 35 semaines pour les demandes de révision. Aucune norme de service n’encadre les délais de traitement. Rappelons que cette prestation mensuelle s’adresse aux aîné(e)s les plus démunis de notre société, soit ceux qui reçoivent exclusivement une pension de vieillesse, dont le montant maximum est de 589,59 $.

« Déjà que ladite inscription automatique laisse pour compte des milliers d’aîné(e)s, comment le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, ainsi que le gouvernement canadien de Justin Trudeau peuvent-ils tolérer ces délais inacceptables ? Comment peuvent-ils penser qu’on peut survivre avec moins de 600 $ par mois pendant les 3 à 8 mois nécessaires au traitement de sa demande ? » a fait valoir Xavier Barsalou-Duval.

« Les fonctionnaires nous rapportent qu’il y a un manque d’effectifs pour gérer les demandes… Eh bien ! qu’on embauche du personnel supplémentaire ! Le gouvernement doit faire preuve d’un minimum d’empathie et de gros bon sens, et se responsabiliser par rapport à ses manques. Le Bloc Québécois va continuer à talonner le ministre Duclos tant et aussi longtemps que la situation ne sera pas réglée ! » a affirmé le député.

« Une fois de plus, il apparaît clairement que le Canada ne travaille pas au bien-être de nos aîné(e)s… Pour ce dossier comme pour tant d’autres, la République du Québec nous permettra enfin de ne plus avoir à quêter notre propre argent pour prendre soin de notre monde, » a conclu Xavier Barsalou-Duval.