La SuperQuête se déroulera du 28 septembre au 1er octobre à Varennes

Il y a un paradoxe avec la foi au Québec : les gens sont de moins en moins nombreux à aller à la messe, mais en contrepartie ils se désolent sincèrement lorsqu’une église est laissée à l’abandon, voire fermée à cause du manque de fonds… Heureusement à Varennes, les citoyens ont à cœur leur basilique et ils le prouvent, car les efforts des bénévoles lors de la SuperQuête sont récompensés chaque année.

« Depuis les débuts de la SuperQuête à Varennes, notre objectif a toujours été de 25 000 $ et chaque fois, nous avons dépassé cet objectif, pour notre plus grande joie. Nous espérons encore une fois parvenir à amasser un peu plus en 2017, ce qui serait le bienvenu », d’expliquer le gérant administratif de la paroisse Sainte-Anne, Sylvain Bolduc.

Cette activité annuelle permet de payer une partie des comptes que doit honorer la paroisse pour l’entretien régulier de la basilique, son éclairage, son chauffage et les diverses assurances, ce qui au total représente près de 110 000 $ annuellement.

« On ne peut pas diminuer dans ces postes et il n’est pas question de réduire l’entretien de la basilique. Si on le fait, on paiera un jour ou l’autre pour cette négligence et qui sait si on n’en paiera pas le gros prix au bout du compte. On veut aussi offrir les mêmes services auxquels les paroissiens sont en droit de s’attendre, ça nous tient à cœur, mais on a besoin d’un petit coup de pouce ponctuellement », ajoute M. Bolduc.

La SuperQuête se déroulera donc les 28, 29 et 30 septembre prochains aux marchés IGA et Provigo de Varennes, alors que des bénévoles feront appel à la générosité des citoyens. De plus, lors de célébrations régulières qui se tiendront à la basilique les 30 septembre et 1er octobre, les paroissiens seront invités à donner un petit supplément lors de la quête. Ce sera également le cas à la résidence Seigneurie sur le fleuve, durant la célébration hebdomadaire.

Il est à noter en terminant que la paroisse de Sainte-Julie a emboîté le pas l’an dernier afin d’organiser elle aussi une SuperQuête. Les responsables de Varennes à l’origine de cette activité espèrent que l’ensemble des paroisses de la région fera de même d’ici peu afin de coordonner les dates et de créer du même coup un événement majeur à grande portée.