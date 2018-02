Supermarché IGA Emily et Philip Desmarais : des entrepreneurs dynamiques et passionnés!

Crédit photo : Rues Principale Contrecoeur

Lors de l’inauguration officielle du Supermarché IGA Emily et Philip Desmarais, plusieurs partenaires d’affaires, dignitaires, parents et amis étaient réunis afin de procéder à la traditionnelle coupe de ruban. Pour cette occasion, il y avait plusieurs dégustations, tirages et promotions, alors que les nouveaux propriétaires ont fait part de leur désir de moderniser l’épicerie afin de rendre les lieux plus attrayants pour la clientèle.

« Lorsque nous avons rencontré Emily et Philip pour la première fois, nous avons fait la connaissance d’entrepreneurs dynamiques et passionnés. Deux qualités essentielles pour réussir en affaires. Nous étions convaincus à ce moment-là que la relève du Marché IGA Pierre Robitaille était assurée. Les entrepreneurs ont manifesté le désir de s’impliquer dans la communauté; par ailleurs, M. Desmarais a accepté un poste au sein du conseil d’administration de Rues principales Contrecœur », a mentionné la présidente de Rues principales Contrecœur, Isabelle Chrétien.

« À peine arrivés, ils sont déjà un maillon important du développement de la Ville, grâce aux produits et services diversifiés et de qualité qu’ils offrent à la population de Contrecœur et des environs. Je vous remercie chaleureusement d’avoir choisi la Ville de Contrecœur et je vous souhaite un grand succès! » a mentionné la mairesse, Maud Allaire.