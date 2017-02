Super gala de lutte au profit de la Maison des jeunes de Verchères

Crédit photo : Courtoisie

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, le samedi 18 mars prochain, alors que se tiendra au Centre Communautaire de Verchères un super gala de lutte au profit de la Maison des jeunes.

Ces soirées de lutte permettent d’amasser des fonds pour l’organisme communautaire et ceux-ci sont réinvestis dans les services et activités des jeunes de la communauté.

La NCW propose une soirée tout à fait familiale et une ambiance électrisante! Le spectacle est adapté, le langage est mesuré, il n’y a aucune violence extrême, pas de sang, pas de coups de chaises, etc. Tout le monde est bienvenu, petits et grands.

Pour plus d’informations, visitez le www.ncw.qc.ca

Les billets sont présentement disponibles en prévente à la Maison des Jeunes :

Adultes 12$ (prévente : 10$) ; Ados (12-17 ans) à 5$ ; Enfants de 11 ans et moins : Gratuit.