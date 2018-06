Un autre succès pour le Relais pour la vie à Boucherville

Crédit photo : Yves Taschereau

La Société canadienne du cancer (SCC) est fière d’annoncer que le 13e Relais pour la vie à Boucherville, qui a eu lieu au Parc Vincent-D’Indy, s’est déroulé avec beaucoup de succès et a permis d’amasser plus de 106 206 $. Ce sont 77 survivants et leurs aidants qui étaient présents pour l’ouverture de l’événement et 490 luminaires ont été vendus et allumés pour honorer la mémoire des proches de plus de 200 participants qui ont marché durant la nuit. La SCC remercie son comité organisateur, ses nombreux bénévoles ainsi que les artistes bénévoles qui étaient présents sur place. Nous avons pu retrouver Gabrielle Caron (porte-parole de l’événement), Tom Chicoine, Andu St-Louis, Fuso, Sonicscape et pour clore la soirée avec énergie le groupe Yelo Molo était présent sur scène. Merci également à la Ville de Boucherville, Dufault électrique, Métro Plus Sabrevois, Métrocom, Dare, Benny & co et à tous les autres commanditaires pour cette belle réussite.

Le Relais pour la vie est une nuit pour célébrer les survivants du cancer, pour rendre hommage aux êtres chers touchés par le cancer et pour lutter ensemble contre cette maladie. Pendant 12 heures, 32 équipes ont marchées et se sont relayées autour d’une piste afin d’amasser des dons pour lutter contre tous les cancers.

Une nuit pour sauver plus de vies

Avec l’appui de 300 000 donateurs annuels et de 30 000 bénévoles, la SCC est l’organisme québécois lié au cancer qui a le potentiel de sauver le plus de vies. Chaque année, quelque 135 000 Québécois se tournent vers elle. La SCC met donc tout en œuvre pour faire grimper le taux de survie global du cancer, actuellement de 63 %, à 80 %.

Les fonds amassés lors du Relais pour la vie à Boucherville, permettront à la SCC :

de prévenir plus de cancers, de financer davantage de projets de recherche et de soutenir plus de personnes touchées par le cancer.

(Source : Société canadienne du cancer)